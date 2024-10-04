USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Ильхам Алиев о двуличии США и Франции

00:18 1394

«Должны же быть границы лицемерия, двуличия?!» - задался вопросом на торжественной церемонии в Джебраиле президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства ответил на свой риторический вопрос: «Посмотрите на сегодняшнюю российско-украинскую войну, что говорят западные государства - Франция, Америка, другие? Они говорят, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, Украина должна использовать оружие. Они предоставляют Украине все виды вооружений.

Хорошо, почему же отношение к нашим оккупированным землям было другим? Ведь и наша территориальная целостность была нарушена. Наши граждане – 1 миллион человек – остались без крова. Кто нам помогал? Почему проявлялось такое двуличие, когда 1 миллион человек жили в вагонах, общежитиях, детских садах, палатках? Мы требуем ответа на эти вопросы. Но в чем мы видим ответ? По-прежнему в их антиазербайджанских шагах».

Ильхам Алиев о двуличии США и Франции
Ильхам Алиев о двуличии США и Франции
00:18 1395
Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами?
Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами? наш обзор
4 октября 2024, 22:15 4093
Для Израиля Россия – противник, то есть союзник Ирана
Для Израиля Россия – противник, то есть союзник Ирана актуальный комментарий
4 октября 2024, 18:22 3686
Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ?
Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ? горячая тема
4 октября 2024, 20:32 5886
В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?
В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?
4 октября 2024, 17:54 2462
Израиль занимает шиитские деревни
Израиль занимает шиитские деревни обновлено: 21:17
4 октября 2024, 21:17 4353
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию накануне СОР29
4 октября 2024, 20:16 1067
Война Ирана с Израилем на две недели
Война Ирана с Израилем на две недели третья мировая, все еще актуально
4 октября 2024, 17:13 6253
«Нефтчи»: казалось, это дно, но снизу постучали...
«Нефтчи»: казалось, это дно, но снизу постучали... Поражение от явного аутсайдера; ВИДЕО
4 октября 2024, 20:34 3310
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
4 октября 2024, 13:53 9148
Макрон уговаривает Пашиняна подписать мир с Азербайджаном
Макрон уговаривает Пашиняна подписать мир с Азербайджаном
4 октября 2024, 18:40 6409

ЭТО ВАЖНО

Ильхам Алиев о двуличии США и Франции
Ильхам Алиев о двуличии США и Франции
00:18 1395
Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами?
Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами? наш обзор
4 октября 2024, 22:15 4093
Для Израиля Россия – противник, то есть союзник Ирана
Для Израиля Россия – противник, то есть союзник Ирана актуальный комментарий
4 октября 2024, 18:22 3686
Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ?
Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ? горячая тема
4 октября 2024, 20:32 5886
В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?
В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?
4 октября 2024, 17:54 2462
Израиль занимает шиитские деревни
Израиль занимает шиитские деревни обновлено: 21:17
4 октября 2024, 21:17 4353
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию накануне СОР29
4 октября 2024, 20:16 1067
Война Ирана с Израилем на две недели
Война Ирана с Израилем на две недели третья мировая, все еще актуально
4 октября 2024, 17:13 6253
«Нефтчи»: казалось, это дно, но снизу постучали...
«Нефтчи»: казалось, это дно, но снизу постучали... Поражение от явного аутсайдера; ВИДЕО
4 октября 2024, 20:34 3310
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
4 октября 2024, 13:53 9148
Макрон уговаривает Пашиняна подписать мир с Азербайджаном
Макрон уговаривает Пашиняна подписать мир с Азербайджаном
4 октября 2024, 18:40 6409
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться