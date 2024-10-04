Ильхам Алиев о двуличии США и Франции

«Должны же быть границы лицемерия, двуличия?!» - задался вопросом на торжественной церемонии в Джебраиле президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Глава азербайджанского государства ответил на свой риторический вопрос: «Посмотрите на сегодняшнюю российско-украинскую войну, что говорят западные государства - Франция, Америка, другие? Они говорят, что территориальная целостность Украины должна быть восстановлена, Украина должна использовать оружие. Они предоставляют Украине все виды вооружений.

Хорошо, почему же отношение к нашим оккупированным землям было другим? Ведь и наша территориальная целостность была нарушена. Наши граждане – 1 миллион человек – остались без крова. Кто нам помогал? Почему проявлялось такое двуличие, когда 1 миллион человек жили в вагонах, общежитиях, детских садах, палатках? Мы требуем ответа на эти вопросы. Но в чем мы видим ответ? По-прежнему в их антиазербайджанских шагах».