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Украина может потерять и Покровск. Критическая ситуация

00:34 774

Критическая ситуация для Вооруженных сил Украины сложилась в боях за стратегически значимый город в Донбассе – город Покровск. По словам начальника службы по связям с общественностью 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжего Марка Безручко Ивана Секача, россияне усиливают штурм в данном направлении.

Об этом военный заявил в эфире телеканала "Еспресо".

Украинские войска несут большие потери ранеными и убитыми.

"Сейчас они вернулись к тактике, когда атакуют группами по 4 человека. Ранее они атаковали группами, которые состояли из двух человек", - сказал военный.

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