Азербайджан консультируется с Колумбией

4 октября 2024 года состоялись первые консульские консультации в формате видеоконференции между МИД Азербайджана и Колумбией.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

Азербайджанскую делегацию на консультациях возглавил начальник консульского управления Эмиль Сафаров, а колумбийскую - начальник Европейского управления Патрисия Кортес Ортис.

В ходе консульских консультаций был проведен обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества с Колумбией в консульской сфере, в том числе о возможности подписания новых двусторонних документов в этой области.