Матвиенко против роботов

Роботы не смогут занять место педагога. В этом убеждена председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Я уверена, что даже в условиях таких тектонических сдвигов [в эпоху искусственного интеллекта и цифровых помощников] мы должны не просто сохранить роль учителя как ключевой фигуры в образовательном процессе, но и укрепить ее. Это одна из главных задач государства. По крайней мере, мы в России видим это именно так", - написала спикер Совфеда.

Она убеждена, что школа должна остаться институтом непосредственного общения и живого диалога педагога и ученика. "Я не представляю, чтобы в этом общении место учителя мог целиком и равноценно занять робот. Мы по этому пути не пойдем", - подчеркнула Матвиенко.