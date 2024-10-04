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Зеленский: «Подтвердите действиями, что вы хотите, чтобы Украина победила»

02:13 406

"План Победы" – это, прежде всего, усиление Украины. Это план по принуждению России к дипломатическому завершению войны. Именно принуждение потому, что у Украины должна быть сильная позиция", – заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Сумскую область.

Зеленский отметил, что у Украины должна быть геополитически сильная позиция и усиление необходимым оружием, в частности на которое имеются соответствующие ограничения или которого пока нет.

"Есть еще некоторые детали, связанные с окончанием войны. Если говорить о деталях этого плана, это оружие, тяжелое, сложное, важное для поражения военной инфраструктуры Российской Федерации", - пояснил президент.

Программное заявление Зеленского

При этом, План мира не отменяет Саммит мира, а усиливает его, отметил он.

"В этом и стратегия. Украина должна на любую площадку, на любой саммит по окончании войны прийти максимально сильной. Мы считаем, что это можно сделать за ближайшие месяцы. Вот примерно так. Сейчас услышим что-то от партнеров", - подчеркнул глава государства.

Президент рассказал, что после того, как он представил план победы, Украина "может что-то услышать от партнеров".

"Какие-то шаги вперед могут быть. Услышим. Обязательно максимально какие-нибудь вещи, возможно, без детализации оружия, мы обществу скажем", - уточнил он.

"План победы - не о том, как война завтра закончится. А о том, как Украине быть сильной, чтобы закончить эту войну. У Украины должна быть сильная позиция. Если вы решили сделать Украину сильной - тогда поехали. А если не можете – значит, не можете. Не нужно тогда на каждом шагу говорить, что вы хотите, чтобы Украина победила. Подтвердите это действиями", - подытожил президент.

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