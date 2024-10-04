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Путин собирает новую армию: 225 тысяч солдат

02:26 518

В течение ближайших трех лет Министерство обороны России планирует привлечь на контрактную службу не менее 225 тысяч новых военнослужащих, следует из анализа проекта бюджета, проведенного «Важными историями».

В документе указано, что на единовременные выплаты за заключение контракта с военным ведомством заложено 90 миллиардов рублей.

На сегодняшний день федеральная единовременная выплата за подписание контракта с МО РФ составляет 400 тысяч рублей. Сумма была увеличена указом Владимира Путина от 31 июля 2024 года, до этого выплаты составляли 195 тысяч рублей. Если размер выплаты останется неизменным, выделенные 90 миллиардов рублей позволят привлечь 225 тысяч новых контрактников за три года. В случае возвращения к прежней сумме в 195 тысяч рублей можно будет набрать около 461,5 тысячи человек, подсчитало издание.

При этом возможен рост запланированных расходов: только за первое полугодие 2024 года на выплаты новым контрактникам было израсходовано свыше 32 миллиардов рублей, что превышает бюджет, выделенный на весь следующий год.

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