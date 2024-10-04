Путин собирает новую армию: 225 тысяч солдат

В течение ближайших трех лет Министерство обороны России планирует привлечь на контрактную службу не менее 225 тысяч новых военнослужащих, следует из анализа проекта бюджета, проведенного «Важными историями».

В документе указано, что на единовременные выплаты за заключение контракта с военным ведомством заложено 90 миллиардов рублей.