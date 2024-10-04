USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

В Беларуси арестовали женщину за видеосъемку дрона-камикадзе

02:31 251

В Беларуси местные силовики задержали жительницу города Калинковичи Гомельской области по подозрению в сотрудничестве с "экстремистскими" ресурсами.

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что "передавая информацию, фото- и видеоматериалы администраторам деструктивных телеграм-каналов, женщина не только могла посеять панику среди населения и дезинформировать его, но и заработала себе уголовную ответственность".

Издание "Медиазона Беларусь" отмечает, что "расположение калитки, ее форма, цвет и форма забора" на записи силовиков совпадают с теми, которые были на видео, зафиксировавшем ночью 3 октября момент падения дрона-камикадзе "шахед".

Видео было снято камерой видеонаблюдения, а затем появилось в чатах Калинковичей, сообщает "Флагшток". По данным издания, примерно в 04:55 жителей Калинковичей разбудил свист от падения дрона. Отмечается: "Звук взрыва был такой силы, что многим свидетелям показалось, что вылетят стекла в окнах. Звуковая волна дошла до соседних сел".

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что "шахед" ночью 3 октября "покинул Киевскую область Украины и залетел в Беларусь курсом на Мозырь в районе 04:40".

У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда слово публицисту
4 октября 2024, 23:46 3060
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию накануне СОР29
4 октября 2024, 20:16 1173
Ильхам Алиев о двуличии США и Франции
Ильхам Алиев о двуличии США и Франции
00:18 2352
Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами?
Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами? наш обзор
4 октября 2024, 22:15 4817
Для Израиля Россия – противник, то есть союзник Ирана
Для Израиля Россия – противник, то есть союзник Ирана актуальный комментарий
4 октября 2024, 18:22 3819
Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ?
Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ? горячая тема
4 октября 2024, 20:32 6455
В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?
В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?
4 октября 2024, 17:54 2601
Израиль занимает шиитские деревни
Израиль занимает шиитские деревни обновлено: 21:17
4 октября 2024, 21:17 4596
Война Ирана с Израилем на две недели
Война Ирана с Израилем на две недели третья мировая, все еще актуально
4 октября 2024, 17:13 6428
«Нефтчи»: казалось, это дно, но снизу постучали...
«Нефтчи»: казалось, это дно, но снизу постучали... Поражение от явного аутсайдера; ВИДЕО
4 октября 2024, 20:34 3580
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
4 октября 2024, 13:53 9352

ЭТО ВАЖНО

У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда слово публицисту
4 октября 2024, 23:46 3060
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию
В рамках Недели климатической деятельности БГУ провел международную научную конференцию накануне СОР29
4 октября 2024, 20:16 1173
Ильхам Алиев о двуличии США и Франции
Ильхам Алиев о двуличии США и Франции
00:18 2352
Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами?
Одобрит ли Китай оснащение азербайджанских истребителей турецкими ракетами? наш обзор
4 октября 2024, 22:15 4817
Для Израиля Россия – противник, то есть союзник Ирана
Для Израиля Россия – противник, то есть союзник Ирана актуальный комментарий
4 октября 2024, 18:22 3819
Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ?
Сенсационные заявления главы ФСБ: НАТО хочет войти на Южный Кавказ? горячая тема
4 октября 2024, 20:32 6455
В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?
В Баку презентован крупный экологический проект: что реализует ASCO накануне СОР29?
4 октября 2024, 17:54 2601
Израиль занимает шиитские деревни
Израиль занимает шиитские деревни обновлено: 21:17
4 октября 2024, 21:17 4596
Война Ирана с Израилем на две недели
Война Ирана с Израилем на две недели третья мировая, все еще актуально
4 октября 2024, 17:13 6428
«Нефтчи»: казалось, это дно, но снизу постучали...
«Нефтчи»: казалось, это дно, но снизу постучали... Поражение от явного аутсайдера; ВИДЕО
4 октября 2024, 20:34 3580
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
Алиев: Как только американцы сбежали из Афганистана…
4 октября 2024, 13:53 9352
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться