В Беларуси арестовали женщину за видеосъемку дрона-камикадзе

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что "передавая информацию, фото- и видеоматериалы администраторам деструктивных телеграм-каналов, женщина не только могла посеять панику среди населения и дезинформировать его, но и заработала себе уголовную ответственность".

В Беларуси местные силовики задержали жительницу города Калинковичи Гомельской области по подозрению в сотрудничестве с "экстремистскими" ресурсами.

Издание "Медиазона Беларусь" отмечает, что "расположение калитки, ее форма, цвет и форма забора" на записи силовиков совпадают с теми, которые были на видео, зафиксировавшем ночью 3 октября момент падения дрона-камикадзе "шахед".

Видео было снято камерой видеонаблюдения, а затем появилось в чатах Калинковичей, сообщает "Флагшток". По данным издания, примерно в 04:55 жителей Калинковичей разбудил свист от падения дрона. Отмечается: "Звук взрыва был такой силы, что многим свидетелям показалось, что вылетят стекла в окнах. Звуковая волна дошла до соседних сел".

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" сообщил, что "шахед" ночью 3 октября "покинул Киевскую область Украины и залетел в Беларусь курсом на Мозырь в районе 04:40".