Новый штраф в Баку. За слив канализации: от 50 манатов до 2000 манатов

В Азербайджане за слив сточных вод на проезжую часть предусматривается штраф.

Это нашло отражение в предлагаемой поправке к Кодексу об административных проступках.

Согласно проекту, за слив оросительных, промышленных, сточных и канализационных вод на автомобильную дорогу, построенную для отвода дождевой воды с автомобильной дороги, водоотводящие сооружения и придорожные земельные участки, загрязнение укрепительных и защитных полос автомобильных дорог, дорожного покрытия физические лица будут оштрафованы на сумму от тридцати до пятидесяти манатов, должностные лица - от ста пятидесяти до двухсот манатов, юридические лица - на сумму от одной тысячи пятисот до двух тысяч манатов.