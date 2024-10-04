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Новый штраф в Баку. За слив канализации: от 50 манатов до 2000 манатов

02:36 349

В Азербайджане за слив сточных вод на проезжую часть предусматривается штраф.

Это нашло отражение в предлагаемой поправке к Кодексу об административных проступках.

Согласно проекту, за слив оросительных, промышленных, сточных и канализационных вод на автомобильную дорогу, построенную для отвода дождевой воды с автомобильной дороги, водоотводящие сооружения и придорожные земельные участки, загрязнение укрепительных и защитных полос автомобильных дорог, дорожного покрытия физические лица будут оштрафованы на сумму от тридцати до пятидесяти манатов, должностные лица - от ста пятидесяти до двухсот манатов, юридические лица - на сумму от одной тысячи пятисот до двух тысяч манатов.

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