Новое правило в Баку: бросил мусор на улицу? Отвечай! 20 манатов штрафа

Одна из искомых главных проблем в Баку – мусорные свалки в непредусмотренных местах. Зачастую можно встретить пассажиров автомобилей и общественного транспорта, которые при первой возможности избавляются от баночки Колы и даже пластиковых бутылок на центральных шоссе. Раньше об этом много говорили и писали, но правительство старалось не замечать всеобщий произвол.

Теперь же, согласно изменениям в Кодексе административных нарушений, государство начнет бороться с нарушителями общественного порядка – в буквальном смысле этого слова. Бросил пакет не в урну или мусорный бак, а на улицу. Отвечай в административном порядке. По все строгости закона! Для физических лиц установлен штраф в размере 20 манатов. Для должностных – 100 манатов, а юридические лица – 500 манатов.