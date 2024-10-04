В Баку не осталось деревьев… И решили начать борьбу против экоцида

На протяжении долгих лет haqqin.az освещал целенаправленную и системную вырубку зеленых насаждений в Баку и по всему Азербайджану. Мы писали, названивали в Министерство экологии, требовали принятия мер. Результат? Нулевой, если не сказать, что он на поверхности. Некогда зеленый Баку и Апшеронский район превратился в одну монументальную каменно-бетонную глыбу.

Наконец, спустя десятилетия после осуществленного планомерного экоцида в Азербайджане решили предложить ввести уголовную ответственность за вырубку деревьев.