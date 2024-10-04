В Баку не осталось деревьев… И решили начать борьбу против экоцида
На протяжении долгих лет haqqin.az освещал целенаправленную и системную вырубку зеленых насаждений в Баку и по всему Азербайджану. Мы писали, названивали в Министерство экологии, требовали принятия мер. Результат? Нулевой, если не сказать, что он на поверхности. Некогда зеленый Баку и Апшеронский район превратился в одну монументальную каменно-бетонную глыбу.
Наконец, спустя десятилетия после осуществленного планомерного экоцида в Азербайджане решили предложить ввести уголовную ответственность за вырубку деревьев.
Этот вопрос впервые подняли на расширенном заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и госстроительству.
В законопроекте "О внесении изменений в Уголовный кодекс Азербайджанской Республики" предлагается добавить понятие "экоцид", а также привлечь к ответственности в рамках закона лиц, совершивших данное преступление.
Изменение направлено на обеспечение надлежащей правовой оценки экологических преступлений, совершенных на территории страны, и совершенствование законодательной базы для устойчивой защиты экосистемы.