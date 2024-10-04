Торжественная церемония в МЧС

4 октября в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям прошла церемония принесения военной присяги молодыми курсантами и торжественное мероприятие по выпуску.

В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров, его заместители и ответственные сотрудники министерства, члены Общественного совета при МЧС, преподаватели и профессорский состав Академии, курсанты и их родители, а также представители общественности. Новые курсанты Академии принесли военную присягу. Выступая на церемонии, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров поздравил курсантов, выпускников и их родителей. Министр отметил, что все периоды руководства Азербайджаном общенациональным лидером вошли в историю как этапы социально-экономического подъема и прогресса. Ведя народ через тяжелые испытания истории, Гейдар Алиев всегда проявлял особое внимание вопросам развития национального образования. Министр подчеркнул, что благодаря прогрессивным реформам, проводимым президентом Ильхамом Алиевым, национальное образование сформировалось на уровне современных мировых стандартов и вносит значительный вклад во всестороннее развитие страны.