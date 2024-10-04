Торжественная церемония в МЧС
4 октября в Академии Министерства по чрезвычайным ситуациям прошла церемония принесения военной присяги молодыми курсантами и торжественное мероприятие по выпуску.
В церемонии приняли участие министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров, его заместители и ответственные сотрудники министерства, члены Общественного совета при МЧС, преподаватели и профессорский состав Академии, курсанты и их родители, а также представители общественности.
Новые курсанты Академии принесли военную присягу.
Выступая на церемонии, министр по чрезвычайным ситуациям генерал-полковник Кемаледдин Гейдаров поздравил курсантов, выпускников и их родителей. Министр отметил, что все периоды руководства Азербайджаном общенациональным лидером вошли в историю как этапы социально-экономического подъема и прогресса. Ведя народ через тяжелые испытания истории, Гейдар Алиев всегда проявлял особое внимание вопросам развития национального образования.
Министр подчеркнул, что благодаря прогрессивным реформам, проводимым президентом Ильхамом Алиевым, национальное образование сформировалось на уровне современных мировых стандартов и вносит значительный вклад во всестороннее развитие страны.
В этом контексте министр особо отметил распоряжение президента о создании Академии МЧС и участие главы государства в церемонии открытия здания Академии 27 декабря 2013 года, подчеркнув, что благодаря вниманию и заботе президента за эти годы Академия сформировалась как современное учебное заведение.
Министр, вспомнив множество масштабных проектов, осуществляемых Фондом Гейдара Алиева для развития национального образования, рассказал об их значении.
Министр выразил уверенность в том, что благодаря высокому государственному вниманию в Академии созданы все условия для подготовки высококвалифицированных кадров, и курсанты, воспользовавшись этой возможностью, получат глубокие знания и будут достойно служить более сильному и могущественному Азербайджану. Он пожелал успехов выпускникам и курсантам на этом пути.
Затем родитель Галиб Мамедов поздравил выпускников и курсантов от имени родителей, выразив им свои пожелания и благодарность за созданные в Академии условия.
Далее церемония продолжилась вручением дипломов выпускникам, которым были присвоены военные и специальные звания «лейтенант» по соответствующему приказу Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Выпускник Академии, отличник лейтенант Амиль Мирзоев, установив памятную табличку, символизирующую выпуск, принес присягу от имени своих однокурсников.
Выпускники попрощались с флагом Академии и передали его курсантам IV курса.
Церемония завершилась торжественным проходом личного состава под флагом Академии МЧС.