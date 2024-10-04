Штаб «Хезболлы» взлетел на воздух

Сообщается, что атаки атаки ЦАХАЛ по целям "Хезболлы" в южных пригородах Бейрута возобновились.

Армия Израиля заявила, что уничтожила штаб шиитского движения "Хезболла" в мечети рядом с больницей "Салах-Гандур" на юге Ливана.

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Лидер вооруженного крыла ХАМАС и трое членов его семьи были убиты в результате израильского удара по северному Ливану, пишет Reuters.

Несколько часов назад израильский беспилотник атаковал жилой блок в лагере Аль-Бадави в городе Триполи, прилегающем к лагерю палестинским беженцев на севере Ливана.

ХАМАС объявил, что Саид Аттаулла Али, один из лидеров этого движения, вместе со своей женой и двумя детьми погибли в результате атаки беспилотника.