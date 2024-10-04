Состоялся V Международный форум «Новые вызовы в образовании»

Как сообщает корреспондент haqqin.az, мероприятие прошло в гибридном формате при содействии Министерства науки и образования, Всемирного образовательного форума и Фонда развития образования, а также при организации платформы T-Network для обмена опытом и коммуникации работников образования и Университета ADA.

Международный форум, посвященный Году солидарности во имя зеленого мира и включающий в себя идею COP29, прошел под девизом «Более образованное будущее». Министр науки и образования Эмин Амруллаев подчеркнул значимость форума как платформы, поднимающей обсуждение вопросов образования на профессиональный уровень, высоко оценил его проведение уже в пятый раз. Эмин Амруллаев отметил, что схожие проблемы существуют во всех системах образования мира, и обсуждение их приносит большую пользу.

Министр отметил, что необходимо проводить изменения в школах, связанные с экологической грамотностью, формировать новые культурные и поведенческие нормы. В заключение министр поздравил учителей с Международным днем учителя, который отмечается ежегодно 5 октября.

Модератор форума, руководитель платформы T-Network Джафар Мансими рассказал о целях и значении форума. Он отметил, что основная цель форума — обсудить новые вызовы в образовании, усилить внимание к экологическому образованию, особенно к идее «зеленого образования», и, учитывая требования нового времени, добиться повышения качества образования. Форум охватывает такие темы, как «Экологическая грамотность и культура поведения, зеленые вызовы и обязательства в образовании, стратегия зеленых навыков: будущее образования и экологические инновации, лидерство в образовании и экологическая эффективность, зеленая учебная среда и подготовка учителей, участие в образовании и экосистема сотрудничества».

Затем директор Всемирного образовательного форума Доминик Саваж выступил с презентацией на тему «Какие инициативы могут реализовать школы для эффективного развития зеленых навыков?». Доминик Саваж подчеркнул важность роли молодого поколения в охране окружающей среды и отметил, что их формирование как личностей, которые ценят себя, в семье и в школе, имеет большое значение.

Доминик Саваж отметил, что при борьбе с последствиями изменения климата часто упускается из виду его влияние на образование. Между тем повышение температуры планеты угрожает не только окружающей среде, но и препятствуют обучению миллионов детей по всему миру. Он подчеркнул, что школы могут реализовывать инициативы для эффективного развития «зеленых» навыков. Доминик Саваж назвал COP29 хорошей возможностью для формирования этих навыков у детей и добавил, что изменение климата должно обязательно учитываться в учебных программах стран.

Директор по образованию и навыкам Организации экономического сотрудничества и развития Андреас Шляйхер, принявший участие в форуме онлайн, выступил с обширной презентацией на тему «Образование на пути к устойчивому развитию». Андреас Шляйхер, основываясь на исследованиях PISA, рассказал о результатах анализа экологической грамотности 15-летних школьников в разных странах и о важности повышения внимания к предметам естествознания как способе инвестирования в будущее планеты.

В рамках форума координатор экошкол в Эстонии Марис Мяги выступила с презентацией на тему «Как воспитывать экологически сознательных учеников? Уроки из экошкол». Проректор университета ADA Вафа Каздал рассказала о «Системе участия и сотрудничества в образовании», а известный ученый в области педагогики, исследователь образования Озгюр Болат представил доклад на тему «Как природа влияет на успехи и счастье детей?». В этих презентациях обсуждались опыт экошкол, важность усиления междисциплинарной интеграции для соответствия требованиям «зеленого» мира, а также отношения между родителями и детьми, учителями и учениками.

В рамках международного форума также прошли обсуждения по вопросам: «Какие «зеленые» вызовы существуют в образовании и какие обязательства они налагают?», «Какие шаги нужно предпринять для воспитания учеников, дружественных к природе?», «Какие традиционные подходы в образовании следует заменить новыми для продвижения экологической грамотности и культуры поведения?», «Как идея «зеленой школы» должна быть интегрирована в существующие учебные программы?».

Одним из ключевых партнеров форума считается Всемирный образовательный форум, который является крупнейшей ежегодной встречей министров образования и навыков. Каждый год на Всемирный образовательный форум, который проходит в Лондоне, съезжаются министры и их главные советники, представляющие более 80 процентов населения мира, для обсуждения будущей образовательной политики.