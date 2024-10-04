Столтенберг: «Зеленский прятался в бункерах от российских убийц»

По его словам, в НАТО считали, что Киев может пасть, но этого не произошло.

«Это было подбрасывание монеты. Если бы Киев пал, и они взяли Зеленского, к чему они были очень близки, то вся война была бы совсем другой», - сказал Столтенберг.

По его словам, Зеленский после начала вторжения «скрывался в бункерах и ускользал от российских убийц», поэтому тогдашний генсек НАТО не мог с ним поговорить два дня. Первый разговор с президентом Украины после начала полномасштабной войны Столтенберг назвал «довольно трудным». Частично, как вспоминает Столтенберг, это был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют».

«Но более того, большая часть разговора была о бесполетной зоне. Он хотел бесполетную зону. А я не смог дать ему бесполетную зону», - сказал он.

На вопрос, жалеет ли он об этом, Столтенберг ответил: «Нет. Реальность такова, что с самого начала я сформулировал подход НАТО: поддерживать Украину, но не быть частью конфликта».