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Министр энергетики рассказал об инициативах COP29

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10:23 430

Министр энергетики Парвиз Шахбазов на заседании министров по энергетическому переходу G20 в Бразилии отметил, что Азербайджан и Бразилия тесно сотрудничают для следующего периода  «Вкладов, определенных на национальном уровне», и отметил важную роль мероприятий, проводимых в рамках G20, а также Саммита лидеров G20 в повышении амбиций и реализации результатов COP29.

Он рассказал о приоритетах председательства в COP29, таких как согласование новой коллективной количественной цели для удовлетворения растущих финансовых потребностей развивающихся стран, связанных с изменением климата, и усиление деятельности, связанной с климатом, посредством эффективных углеродных рынков.

Было заявлено, что инициативы «Зоны и коридоры зеленой энергии», «Глобальные хранилища и сети энергии», «Водородная декларация» ускорят энергетический переход во всем мире.  «Энергетический переход - это процесс и обязательство, требующее индивидуальных и коллективных усилий. Азербайджан полностью привержен инклюзивности и готов работать со всеми заинтересованными сторонами для обеспечения успешных энергетических результатов COP29»,- добавил министр.

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