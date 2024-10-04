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Американцев в Грузии предупредили

10:29 1496

Посольство США в Грузии предупредило своих граждан о возможных актах насилия из-за парламентских выборов.

«Напоминаем гражданам США о необходимости проявлять осторожность и быть бдительными из-за возможного скопления большого количества людей в Грузии в связи с парламентскими выборами 26 октября. Большие скопления людей непредсказуемы, и столкновения и насилие между участниками, контр-протестующими и полицией могут произойти без предупреждения», - говорится в обращении американского посольства.

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