Американцев в Грузии предупредили

Посольство США в Грузии предупредило своих граждан о возможных актах насилия из-за парламентских выборов.

«Напоминаем гражданам США о необходимости проявлять осторожность и быть бдительными из-за возможного скопления большого количества людей в Грузии в связи с парламентскими выборами 26 октября. Большие скопления людей непредсказуемы, и столкновения и насилие между участниками, контр-протестующими и полицией могут произойти без предупреждения», - говорится в обращении американского посольства.