«Хезболла» нанесла ответный визит в Израиль

«Хезболла» утверждает, что её диверсионные группы пересекли границу с Израилем и вступили в бой в ЦАХАЛ близ населенного пункта Маргалиот.

1 октября Израиль объявил о начале «ограниченных рейдов» на территории Ливана. В заявлении ЦАХАЛ было сказано, что они основаны на точных разведданных и будут проводиться в населенных пунктах, откуда исходит непосредственная угроза жителям северной части Израиля. В ЦАХАЛ подчеркнули, что эти действия не являются войной против ливанского народа, и что у Израиля нет планов по оккупации территории.