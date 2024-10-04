В Центре Гейдара Алиева прошла премьера художественного фильма «Тагиев: нефть»

4 октября в Центре Гейдара Алиева состоялась премьера художественного фильма «Тагиев: нефть», повествующего о жизни и деятельности видного мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева.

На презентации присутствовали руководитель и продюсер проекта, президент Baku Media Center Арзу Алиева, Гейдар Алиев и депутаты Милли Меджлиса, известные деятели науки и культуры.

Фильм снят Baku Media Center при поддержке Фонда Гейдара Алиева, Министерства культуры и Агентства кино.

Сначала участники мероприятия ознакомились в фойе с уголком, где представлены костюмы и исторический инвентарь, которые использовались на съемках.