США не знают, что делать с Израилем

В Пентагоне возникли разногласия по поводу помощи Израилю, пишет The New York Times.

Издание напомнило, что на этой неделе США решили направить на Ближний Восток еще «несколько тысяч» военных и удвоить свою воздушную мощь в регионе.

Некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль ведет все более агрессивную кампанию против «Хезболлы», зная, что «армада американских военных кораблей и десятки штурмовиков» предотвратят любой ответ со стороны Ирана.