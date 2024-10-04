США не знают, что делать с Израилем
11:12 830
В Пентагоне возникли разногласия по поводу помощи Израилю, пишет The New York Times.
Издание напомнило, что на этой неделе США решили направить на Ближний Восток еще «несколько тысяч» военных и удвоить свою воздушную мощь в регионе.
Некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль ведет все более агрессивную кампанию против «Хезболлы», зная, что «армада американских военных кораблей и десятки штурмовиков» предотвратят любой ответ со стороны Ирана.
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