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И на Кипре «зажимают» россиян

11:28 851

Bank of Cyprus, крупнейший банк Кипра, после начала войны в Украине закрыл около 20 тыс. счетов, принадлежащих примерно 7 тыс. россиян. Об этом сообщает Frank Media со ссылкой на комментарий представителя банка Карена Ле Канну.

«На момент начала санации клиентского портфеля банка в 2014 году на россиян приходилось 4% клиентского портфеля. Сегодня эта доля составляет всего 0,4%», — говорится в ответе Ле Канну. При этом счета сохранились только у граждан России пенсионного возраста.

Банк объяснил свои действия соблюдением международных стандартов и политикой управления рисками. По словам Ле Канну, риски оцениваются исходя не из национальности клиента, а на основе его финансовой активности.

Он также добавил, что банк продолжает сотрудничать с россиянами, которые легально проживают в Европе, не попали под санкции и ведут деятельность, соответствующую политике банка.

В апреле прошлого года Bank of Cyprus уведомил российских клиентов о предстоящем закрытии их счетов. Среди причин банк указал на налоговое резидентство в России, доходы, получаемые от компаний, попавших под санкции, а также удаленную работу на российские фирмы. Уведомления получили физические лица, оформившие вид на жительство в связи с покупкой недвижимости на Кипре, и даже россияне, находящиеся в стране по туристическим визам.

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