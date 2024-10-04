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Трамп призвал атаковать ядерные объекты Ирана

11:33 729

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Израиль должен атаковать ядерные объекты Ирана в ответ на массированную ракетную атаку.

На этом фоне телеканал CNN сообщил, Израиль не давал гарантий США, что не будет бить по ядерным объектам Ирана.

Представитель Госдепартамента США рассказал журналистам, что Израиль не дал Белому дому гарантий, что нанесение ударов по ядерным объектам Ирана не рассматривается в качестве возмездия за удары иранских баллистических ракет.

Чиновник добавил, что «очень трудно сказать», будет ли Израиль использовать годовщину атак ХАМАС 7 октября для нанесения ответного удара.

«Мы надеемся и ожидаем увидеть мудрость и силу, но, как вы знаете, никаких гарантий нет», - сказал чиновник.

Американские чиновники также пока не знают, когда будет принято решение об ответе Израиля.

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