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Чечня обвиняет российских националистов

11:46 1360

Уполномоченный по правам человека Республики Чечня Мансур Солтаев обвинил ультраправую организацию в содействии западным спецслужбам и ЦИПСО по разжиганию межнациональной розни. Он ссылается на поступившие ему жалобы, в частности на видео, где активисты «Общины» «останавливали молодежь и требовали документы».

Солтаев также отвергает обвинения организации в росте числа преступлений уроженцев Кавказа. По его словам, аппарат омбудсмена «провел мониторинг», согласно которому выходцы Северного Кавказа «не делают и 1% преступлений, сравнивая с другими народностями». Уполномоченный потребовал от следственных органов, прокуратуры и МВД проверить законность работы «Общины».

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