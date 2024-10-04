Спецслужбы США предупредили о возможных угрозах

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство внутренней безопасности США предупредили о возможных актах насилия в стране со стороны экстремистов 7 октября, в день первой годовщины нападения палестинского движения ХАМАС на юг Израиля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на совместное заявление указанных ведомств.

"Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности публикуют данное общественное обращение с целью привлечения внимания к потенциальным угрозам в США со стороны различных субъектов в связи с первой годовщиной нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года и постоянными призывами иностранных террористических организаций к своим приспешникам с целью спровоцировать насилие на Западе", - сказано в сообщении.