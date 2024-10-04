Северная Корея заваливает Россию боеприпасами

Северная Корея передает России около 3 миллионов снарядов в год. По данным западной разведки, примерно половину артиллерийских снарядов, которые Россия использует в войне, около трех миллионов в год поставляет Северная Корея.

Издание отмечает, что именно этот поток боеприпасов поддерживает способность российской армии продолжать наступательные операции, несмотря на международные санкции и дефицит собственных ресурсов.