Нарышкин в Баку: скрытые враги и реальные угрозы

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин посетил Азербайджан с официальным визитом, в ходе которого состоялась его встреча с президентом Ильхамом Алиевым, а также переговоры с руководством спецслужб Азербайджана. Не обошлось и без сенсаций. Рассказывая азербайджанским коллегам о приоритетах работы российской Службы внешней разведки, Сергей Нарышкин упомянул о скоординированных действиях разведслужб двух стран по предотвращению "провокации со стороны американцев, направленной против российского дипломата". По понятным причинам Нарышкин не уточнил, на территории какой именно страны произошла эта скоординированная операция. Однако буквально на следующий день после визита Нарышкина посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил представителям средств массовой информации, что российские дипломаты, аккредитованные в Соединенных Штатах, получают электронные письма с угрозами физической расправы, и высказал опасения в связи с возможными провокациями.

Посол также добавил, что официальные представители России все чаще слышат в свой адрес обвинения, связанные с вмешательством во внутреннюю политику США. При этом официальный Вашингтон не предъявляет Москве никаких доказательств. В этой связи интересно отметить, что с похожими обвинениями в адрес Азербайджана, также связанными со вмешательством во внутренние дела, но уже своих заморских территорий, выступает Франция. Очередная порция откровенно враждебных высказываний была озвучена официальным Парижем после проведения в Баку международной конференции, посвященной французской политике неоколониализма в Африке, которая была организована "Бакинской инициативной группой" Движения неприсоединения. Напомним, что для участия в этой конференции в Баку прибыли представители Сенегала, Буркина-Фасо, Камеруна, Гвинеи-Бисау, Демократической Республики Конго, Мавритании, Зимбабве, Нигера и острова Майотта, находящегося под колониальным управлением Франции. В данном случае очевидно, что налицо определенное совпадение стратегических задач внешней политики России и Азербайджана по ограничения роста французского влияния на постсоветском пространстве, и в особенности в Армении. Отсюда и высокая степень вероятности того, что на данном треке спецслужбы двух стран координируют свою деятельность, хотя говорить о реальной фактуре этой координации без наличия соответствующих заявлений и подтвержденных фактов мы не можем.

На этом фоне особенно заметен рост трений политического характера в отношениях между Азербайджаном и Соединенными Штатами, о чем прямо заявил президент Ильхам Алиев, отметивший на встрече с жителями Джебраила, что шестьдесят проармянских конгрессменов обратились в Белый дом с петицией, в которой требуют ввести против Азербайджана экономические санкции за возвращение своих же суверенных территорий. "У меня нет ни малейших сомнений в том, что петиция эта была составлена в Госдепартаменте США, - добавил глава государства. - То есть они сами себе пишут письма, чтобы угрожать нам, обвинять нас". Естественно, что подобного рода «кульбиты» американской внешней политики в значительной степени сводят на нет какие-либо контакты на уровне разведывательных сообществ. Отмечу также, что аналогичных столкновений с российскими коллегами у спецслужб Азербайджана не возникает, а трения, наблюдавшиеся в прошлом, остались уделом истории. Но вернёмся к визиту главы внешней разведки России. Напомню, что впервые Сергей Нарышкин в качестве главы СВР встретился с президентом Ильхамом Алиевым в апреле 2018 года, спустя две недели после президентских выборов в Азербайджане. Тогда, кстати, очень бросалось в глаза, что выбор азербайджанского народа вызвал у лидеров ведущих стран западного мира крайне нервозную реакцию. В результате, было увеличено финансирование западными фондами ряда азербайджанских некоммерческих организаций, которые должны были стимулировать проявления политического недовольства положительным балансом, сложившимся между государством и обществом. Затем глава СВР встречался с Ильхамом Алиевым и своим коллегой, руководителем Службы внешней разведки Азербайджана, в июле 2022 года. Тогда же было подписано важное межведомственное Соглашение о развитии сотрудничества в сфере разведки.

И, наконец, в октябре прошлого года Сергей Нарышкин посетил азербайджанскую столицу для участия в очередном заседании Совета руководителей органов безопасности государств-участников СНГ. В этой связи хочу обратить внимание на тот факт, что представители Службы внешней разведки Армении, явно пытающиеся усидеть сразу на двух стульях, по-прежнему принимают участие в данных мероприятиях. Любопытно, что на следующий день после встречи в Баку Сергей Нарышкин прилетел в Астану для участия в очередном заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ, на котором также присутствовали представители Армении. Полагаю, что, учитывая армянский «полуоборот» на Запад, вряд ли можно предположить, что в Астане, на встрече руководителей служб внешней разведки постсоветских государств с их армянскими коллегами, царила доверительная атмосфера. Которой, к слову, давно нет в контактах между внешнеполитическими ведомствами России и Армении, о чем неоднократно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, так и не получивший из Еревана ответы на принципиальные вопросы дипломатического характера, адресованные политическому руководству Армении. Следует особо отметить, что накануне визита Сергея Нарышкина в Баку в Ереване находился руководитель Европейско-Евразийского регионального центра разведывательного управления Министерства обороны США, подтвердивший, что комплексное взаимодействие Еревана с Вашингтоном углубляется достаточно высокими темпами.

В данном случае было бы интересно разобраться в том, как восприняли этот визит в Тегеране и особенно в руководстве Корпуса стражей исламской революции, которые видят в соседней Армении если не союзника, то как минимум близкого партнёра. С Арменией у Тегерана, во всяком случае на словах, по-прежнему "ноль проблем". Хотя, если разобраться по существу дела, то Армения все больше становится плацдармом для проекции силы различного рода. Особенно укрепляют свои позиции в этой стране представители резидентур внешних разведок Франции и США, активно формирующие новый аванпост на Южном Кавказе и Ближнем Востоке. Заявления Еревана о том, что на встречах с высокопоставленными представителями военных ведомств и разведслужб Запада речь идёт исключительно о политическом диалоге, не выдерживают никакой критики. Особенно, если учесть, кто доминирует в этом диалоге, какие вопросы рассматриваются за столом переговоров, а также общую геополитическую ситуацию, сложившуюся в последние годы вокруг региона. Таким образом, Россия и Азербайджан, которые в 2010-х годах только намечали общее политическое взаимодействие на уровне спецслужб, сегодня находятся уже по одну сторону глобальной разделительной линии между евроатлантическим и евразийским фрагментами остального "мира большинства". В данном случае не стоит предаваться иллюзиям, полагая, что если у Баку развивается положительная динамика торгово-экономических связей с рядом стран западного мира, то это автоматическая гарантия "ненападения" на Азербайджан со стороны штабов принятия решений Запада на глобальном уровне. Следует понять, что новые разделительные линии совсем не похожи на биполярный мир и легендарный «железный занавес» ХХ века. Эти пресловутые линии идут не вдоль границ, а пронизывают регионы по горизонтали, по сообществам и отдельным фигурам в разных странах. Выражаясь образно, это похоже на динамику электромагнитного взаимодействия, которое меняется от ситуации к ситуации, защищая центральное ядро орбиты союзников.

При этом многократно возрастает риск получить в обход внешнего фасада политкорректности и "позитивной экономической динамики" крайне болезненный, а порой и непоправимый удар по стабильности власти и системы. Непосредственно для Азербайджана ситуация осложняется его тесным взаимодействием и географическим соседством с Россией, которая, в свою очередь, находится в жёстком противостоянии с коллективным Западом. В этой ситуации официальный Баку, вне всяких сомнений, рискует оказаться вовлеченным в опасные геополитические игры. В то же время, как показывает практика, серьезный опыт, накопленный политическим лидером Азербайджана, позволяет ему, не теряя отточенный стиль многовекторности, как и прежде предугадывать и обходить все подводные препятствия и завуалированные угрозы. В нынешней ситуации необходим некий барьер, который смог бы защитить пятерку Прикаспийских государств от давления разведывательных сообществ стран, входящих в Североатлантический альянс. Их влияние определенно воздействует на внутреннюю безопасность стран «каспийской пятерки», выискивая в каждой из них слабые зоны, которые в долгосрочной перспективе могут привести к дестабилизации режимов власти и раскачке ситуации. И Азербайджан в данном случае не исключение. Общая стратегическая орбита притяжения Москвы и Баку очевидна, она предполагает координацию действий на внешних направлениях, а также интенсивный обмен информацией в контексте потенциальных враждебных действий спецслужб и политических разведсообществ евроатлантических структур. Помимо этого существуют общие задачи взаимодействия в киберпространстве, в транспортном коридоре "Север-Юг", а также в поддержании внутренней стабильности от ударов экстремистских или террористических групп различного толка и происхождения.

По словам Сергея Нарышкина, с главами спецслужб Азербайджана они пришли к пониманию, "что в складывающейся обстановке одной из главных задач разведки и контрразведки являются своевременное выявление и пресечение подрывных акций антироссийской и антиазербайджанской направленности, организуемых за рубежом". Обращает на себя внимание пресс-релиз российской СВР, в котором отмечено, что по итогам консультаций руководителей разведок двух стран "…отмечена необходимость наращивания совместных усилий по противодействию использованию иностранными спецслужбами несистемной оппозиции и международных террористических организаций в целях дестабилизации социально-политической обстановки на территории России и Азербайджана". Любопытно то, что впервые такого рода контрразведывательная работа упомянута, как совместная, что, скорее всего, свидетельствует о наличии координации усилий на общем пространстве СНГ/ЕАЭС. Одной из задач разведсообщества России и Азербайджана является обеспечение экономической стабильности и безопасности в блоке с группой "близкого окружения" Москвы и Баку. Речь в данном случае не только о Каспийском регионе, но о более широком пространстве общего экономического взаимодействия по линии Иран - Турция - Саудовская Аравия - ОАЭ - Катар, а также дружественных к ним странам Африки и Юго-Восточной Азии. Другими словами, о серьезной группе партнёров и союзников как для России, так и для Азербайджана. При этом и Москва, и Баку имеют свои интересы и собственную динамику взаимодействия с западным пространством безопасности, а также с такими государствами, как, к примеру, Исламская Республика Иран, находящаяся в состоянии достаточно глубокого и длительного военно-политического противостояния как с Россией, так и с Азербайджаном. Многие конфликты будут и впредь оставаться глубокими разломами. Причем на куда более длительный срок, в перспективе десятилетий, нежели «горячие фазы» боевых действий. Соответственно, будет нарастать глубина размежевания, число взаимных санкций и, параллельно с ними, продолжаться формирование двухконтурной внешнеэкономической деятельности. Если брать в качестве примера СНГ/ЕАЭС, то один контур этого сообщества будет сосредоточен на Европейском Союзе и отдельных странах западного блока, а другой - на российской экономике, а также на странах ШОС и БРИКС.