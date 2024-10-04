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Залужный против мобилизации молодежи

12:59 1796

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный выступил против мобилизации молодых украинцев в возрасте от 18 до 25 лет. Слова военного приводит украинское издание «Страна».

«Категорию 18-25 лет нужно максимально беречь. Я почему всегда протестовал, чтобы мобилизация не заходила на людей ниже 25 лет, когда был на посту главнокомандующего, потому что нам нужна Украина и через 20 лет, и через 30 лет», — отметил он.

Однако, по словам Залужного, в «крайнем случае» призывать в ВСУ молодежь будет необходимо.

В конце сентября сообщалось, что на Украине остановили призыв на военную службу ограниченно годных с 18 до 25 лет. Он отметил, что в военкоматы страны разослали соответствующую директиву. Теперь призывать граждан этой категории возможно только по их письменному согласию.

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