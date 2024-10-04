Турция призвала США пересмотреть позицию по Украине

Для того чтобы как можно скорее начать переговоры по войне в Украине, США должны пересмотреть их позицию по этому конфликту. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Его цитирует телеканал CNN Türk.

«Что касается Европейского союза, то ему пора понять, что без России какие-либо переговоры провести невозможно», - сказал Куртулмуш.

Однако, как полагает спикер, «в США рассматривают российско-украинское противостояние как возможность блокировать Россию и консолидировать Европейский союз».