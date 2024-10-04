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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Турция призвала США пересмотреть позицию по Украине

13:17 1966

Для того чтобы как можно скорее начать переговоры по войне в Украине, США должны пересмотреть их позицию по этому конфликту. Об этом заявил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш. Его цитирует телеканал CNN Türk.

«Что касается Европейского союза, то ему пора понять, что без России какие-либо переговоры провести невозможно», - сказал Куртулмуш.

Однако, как полагает спикер, «в США рассматривают российско-украинское противостояние как возможность блокировать Россию и консолидировать Европейский союз».

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