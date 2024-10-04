Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев

Правоохранительные органы Испании обнаружили на борту грузового судна, находившегося в районе Канарских островов, 4 тонны кокаина. По данным испанских СМИ, операция была проведена в открытом море, в 240 километрах к северо-востоку от острова Лансароте, который входит в состав Канарского архипелага.

В официальном совместном заявлении налоговой службы Испании, Нацгвардии и Национальной полиции сообщается, что в операции участвовали два корабля таможенных служб Испании и Франции.

Информация о наркотиках поступила из аналитического и оперативного центра Морской комиссии по борьбе с наркотиками, расположенного в Лиссабоне.

Судно под флагом Танзании, длиной 70 метров, носило название «Рас». Всего было задержано девять членов экипажа, среди которых двое граждан Азербайджана.

4 октября задержанных доставили в порт Пуэрто-Наос на острове Арресиф с помощью одного из участвовавших в операции кораблей, где они были арестованы. Само судно с наркотиками также было доставлено в этот порт и разгружено.

По данным испанских правоохранительных органов, после выхода из Турции судно вело «неэкономичную навигацию», пройдя через Средиземное море в Атлантический океан и направившись к побережью Сьерра-Леоне и Гвинеи-Бисау. Однако в портах этих стран не было зафиксировано ни загрузки, ни выгрузки груза.