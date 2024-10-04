USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев

Oтдел информации
13:47 2980

Правоохранительные органы Испании обнаружили на борту грузового судна, находившегося в районе Канарских островов, 4 тонны кокаина. По данным испанских СМИ, операция была проведена в открытом море, в 240 километрах к северо-востоку от острова Лансароте, который входит в состав Канарского архипелага.

В официальном совместном заявлении налоговой службы Испании, Нацгвардии и Национальной полиции сообщается, что в операции участвовали два корабля таможенных служб Испании и Франции.

Информация о наркотиках поступила из аналитического и оперативного центра Морской комиссии по борьбе с наркотиками, расположенного в Лиссабоне.

Судно под флагом Танзании, длиной 70 метров, носило название «Рас». Всего было задержано девять членов экипажа, среди которых двое граждан Азербайджана.

4 октября задержанных доставили в порт Пуэрто-Наос на острове Арресиф с помощью одного из участвовавших в операции кораблей, где они были арестованы. Само судно с наркотиками также было доставлено в этот порт и разгружено.

По данным испанских правоохранительных органов, после выхода из Турции судно вело «неэкономичную навигацию», пройдя через Средиземное море в Атлантический океан и направившись к побережью Сьерра-Леоне и Гвинеи-Бисау. Однако в портах этих стран не было зафиксировано ни загрузки, ни выгрузки груза.

После серии хаотичных маневров судно, наконец, направилось к полуострову Лансароте.

Предполагается, что наркотики на борту судна планировалось доставить на Лансароте и перегрузить на небольшие суда у испанского побережья.

Изъятый кокаин был найден в отсеке между трюмами судна, в труднодоступной зоне, что изначально усложняло его обнаружение.

Операция «Паскаль-Лино 2024» — часть двустороннего проекта, в рамках которого таможенные службы ежегодно задействуют военно-морские и воздушные силы для усиления контроля в море.

Координацию операции в Испании осуществляли Национальная гвардия через Координационный центр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью (CITCO) и Национальная полиция.

Судно было построено в 1994 году. Информация о его владельцах и текущем пользователе отсутствует в открытых источниках.

Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа
Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа наша аналитика
14:59 1749
Сдержанная позиция Турции к войне в Ливане. Но почему?
Сдержанная позиция Турции к войне в Ливане. Но почему? наша корреспонденция; все еще актуально
12:01 4109
Запад склоняется к «германской модели» для Украины
Запад склоняется к «германской модели» для Украины
15:45 988
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
14:36 3505
Израильская армия зачищает Бейрут
Израильская армия зачищает Бейрут видео; обновлено 02:17
02:17 17464
Израиль расширяет операцию в Ливане
Израиль расширяет операцию в Ливане видео; обновлено 16:17
16:17 5238
Нарышкин в Баку: скрытые враги и реальные угрозы
Нарышкин в Баку: скрытые враги и реальные угрозы наша аналитика
12:29 4376
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда слово публицисту; все еще актуально
4 октября 2024, 23:46 9263
Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой
Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой наш обзор
13:59 3551
Сбит российский истребитель
Сбит российский истребитель видео
13:48 4025
Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев
Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев
13:47 2981

ЭТО ВАЖНО

Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа
Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа наша аналитика
14:59 1749
Сдержанная позиция Турции к войне в Ливане. Но почему?
Сдержанная позиция Турции к войне в Ливане. Но почему? наша корреспонденция; все еще актуально
12:01 4109
Запад склоняется к «германской модели» для Украины
Запад склоняется к «германской модели» для Украины
15:45 988
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
14:36 3505
Израильская армия зачищает Бейрут
Израильская армия зачищает Бейрут видео; обновлено 02:17
02:17 17464
Израиль расширяет операцию в Ливане
Израиль расширяет операцию в Ливане видео; обновлено 16:17
16:17 5238
Нарышкин в Баку: скрытые враги и реальные угрозы
Нарышкин в Баку: скрытые враги и реальные угрозы наша аналитика
12:29 4376
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда слово публицисту; все еще актуально
4 октября 2024, 23:46 9263
Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой
Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой наш обзор
13:59 3551
Сбит российский истребитель
Сбит российский истребитель видео
13:48 4025
Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев
Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев
13:47 2981
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться