Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев
Правоохранительные органы Испании обнаружили на борту грузового судна, находившегося в районе Канарских островов, 4 тонны кокаина. По данным испанских СМИ, операция была проведена в открытом море, в 240 километрах к северо-востоку от острова Лансароте, который входит в состав Канарского архипелага.
В официальном совместном заявлении налоговой службы Испании, Нацгвардии и Национальной полиции сообщается, что в операции участвовали два корабля таможенных служб Испании и Франции.
Информация о наркотиках поступила из аналитического и оперативного центра Морской комиссии по борьбе с наркотиками, расположенного в Лиссабоне.
Судно под флагом Танзании, длиной 70 метров, носило название «Рас». Всего было задержано девять членов экипажа, среди которых двое граждан Азербайджана.
4 октября задержанных доставили в порт Пуэрто-Наос на острове Арресиф с помощью одного из участвовавших в операции кораблей, где они были арестованы. Само судно с наркотиками также было доставлено в этот порт и разгружено.
По данным испанских правоохранительных органов, после выхода из Турции судно вело «неэкономичную навигацию», пройдя через Средиземное море в Атлантический океан и направившись к побережью Сьерра-Леоне и Гвинеи-Бисау. Однако в портах этих стран не было зафиксировано ни загрузки, ни выгрузки груза.
После серии хаотичных маневров судно, наконец, направилось к полуострову Лансароте.
Предполагается, что наркотики на борту судна планировалось доставить на Лансароте и перегрузить на небольшие суда у испанского побережья.
Изъятый кокаин был найден в отсеке между трюмами судна, в труднодоступной зоне, что изначально усложняло его обнаружение.
Операция «Паскаль-Лино 2024» — часть двустороннего проекта, в рамках которого таможенные службы ежегодно задействуют военно-морские и воздушные силы для усиления контроля в море.
Координацию операции в Испании осуществляли Национальная гвардия через Координационный центр по борьбе с терроризмом и организованной преступностью (CITCO) и Национальная полиция.
Судно было построено в 1994 году. Информация о его владельцах и текущем пользователе отсутствует в открытых источниках.