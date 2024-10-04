Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой

Как сообщают российские СМИ, ужесточение законодательства, принятого в последнее время в отношении мигрантов, уже привело к массовому оттоку из РФ трудовых мигрантов, в основном, выходцев из республик Центральной Азии. По последним данным, число «возвращенцев» приближается к полутора миллионам. Но, как выясняется, российские законодатели продолжают политику ужесточения мер.

С первого октября депутаты нижней палаты Федерального собрания начнут обсуждать пакет из пяти законопроектов, направленных на дальнейшее усиление миграционного режима. Информация об этом появилась в Telegram-канале председателя Государственной думы Вячеслава Володина. В список предлагаемых законодательных мер входят следующие меры: - установление нелегального пребывания мигранта в РФ, как отягчающего условия при совершении преступления; - квалификация действий по организации незаконной миграции, как деяния, относящегося к категории особо тяжких преступлений; - повышение ответственности за преступления, связанные с использованием поддельной документации, фиктивной регистрации мигрантов или их незаконной постановкой на учёт; - осуществление без судебной процедуры блокировки интернет-платформ, размещающих информацию о предоставлении мигрантам незаконных услуг, включая подделку документов; - полный запрет на экзаменацию мигрантов сторонними организациями.

По словам председателя Госдумы, данные законопроекты должны «навести порядок» в миграционной политике. Таким образом, после принятия в этой сфере шести законов российские законодатели готовятся рассмотреть еще шесть. По мнению экспертов, «закручивание гаек» в миграционной политике РФ напрямую связано с событиями весны, когда граждане Таджикистана совершили теракт в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холл». Напомним, что, согласно ранее принятым законам, полиция получила право депортировать мигрантов без судебного решения. Кроме того, приезжим запрещено работать в десятках различных отраслей, включая общественное питание, образование, общественный транспорт и розничную торговлю. Одновременно мигранты, получившие гражданство Российской Федерации, взяты под контроль военкоматов, откуда их отправляют воевать в Украину. Что же касается нелегальных мигрантов, то законы против них еще более суровы. В частности, их детям запрещено учиться в школах, а сами мигранты лишаются доступа к медицине, банковским сервисам и практически ко всем государственным услугам. Им также запрещено приобретать и продавать имущество и управлять автомобилем. Помимо этого МВД России планирует создать специальный реестр для отслеживания нелегальных мигрантов. Как сообщает правительственная газета «Ведомости», местонахождение иностранных граждан, занесенных в этот реестр, будет отслеживаться по геолокации. Отмечается также, что реестр станет публичным и будет доступен на официальном портале МВД РФ. Хотя из доступных для просмотра сведений в наличии будет только имя мигранта. Говорится также, что у сотрудников правоохранительных органов будет право беспрепятственного доступа в помещения, где может находиться нелегальный мигрант. Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что нелегальная миграция таит в себе потенциальные угрозы безопасности, поскольку незаконно прибывшие в страну иностранцы «могут быть склонны к совершению преступлений». Контроль над миграцией, по словам Яровой, — это «первоочередная мера, направленная на защиту граждан Российской Федерации». Яровая уверена, что Россия «не должна волноваться о том, что выдворенные мигранты могут присоединиться к ИГИЛ или другим подобным движениям за пределами страны», поскольку приоритетом законодателей является задача «предотвратить проникновения на территорию РФ участников экстремистских и террористических группировок». Депутат также сообщила, что, в рамках законотворческой работы Госдумы по ужесточению миграционного законодательства предложено обязательное тестирование детей мигрантов в школах на знание русского языка, а также расширение контроля за состоянием здоровья иностранцев, включая проверку на гепатит В и С.