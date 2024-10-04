Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой
Как сообщают российские СМИ, ужесточение законодательства, принятого в последнее время в отношении мигрантов, уже привело к массовому оттоку из РФ трудовых мигрантов, в основном, выходцев из республик Центральной Азии. По последним данным, число «возвращенцев» приближается к полутора миллионам. Но, как выясняется, российские законодатели продолжают политику ужесточения мер.
С первого октября депутаты нижней палаты Федерального собрания начнут обсуждать пакет из пяти законопроектов, направленных на дальнейшее усиление миграционного режима. Информация об этом появилась в Telegram-канале председателя Государственной думы Вячеслава Володина. В список предлагаемых законодательных мер входят следующие меры:
- установление нелегального пребывания мигранта в РФ, как отягчающего условия при совершении преступления;
- квалификация действий по организации незаконной миграции, как деяния, относящегося к категории особо тяжких преступлений;
- повышение ответственности за преступления, связанные с использованием поддельной документации, фиктивной регистрации мигрантов или их незаконной постановкой на учёт;
- осуществление без судебной процедуры блокировки интернет-платформ, размещающих информацию о предоставлении мигрантам незаконных услуг, включая подделку документов;
- полный запрет на экзаменацию мигрантов сторонними организациями.
По словам председателя Госдумы, данные законопроекты должны «навести порядок» в миграционной политике. Таким образом, после принятия в этой сфере шести законов российские законодатели готовятся рассмотреть еще шесть. По мнению экспертов, «закручивание гаек» в миграционной политике РФ напрямую связано с событиями весны, когда граждане Таджикистана совершили теракт в подмосковном торговом центре «Крокус Сити Холл».
Напомним, что, согласно ранее принятым законам, полиция получила право депортировать мигрантов без судебного решения. Кроме того, приезжим запрещено работать в десятках различных отраслей, включая общественное питание, образование, общественный транспорт и розничную торговлю.
Одновременно мигранты, получившие гражданство Российской Федерации, взяты под контроль военкоматов, откуда их отправляют воевать в Украину. Что же касается нелегальных мигрантов, то законы против них еще более суровы. В частности, их детям запрещено учиться в школах, а сами мигранты лишаются доступа к медицине, банковским сервисам и практически ко всем государственным услугам. Им также запрещено приобретать и продавать имущество и управлять автомобилем.
Помимо этого МВД России планирует создать специальный реестр для отслеживания нелегальных мигрантов. Как сообщает правительственная газета «Ведомости», местонахождение иностранных граждан, занесенных в этот реестр, будет отслеживаться по геолокации. Отмечается также, что реестр станет публичным и будет доступен на официальном портале МВД РФ. Хотя из доступных для просмотра сведений в наличии будет только имя мигранта. Говорится также, что у сотрудников правоохранительных органов будет право беспрепятственного доступа в помещения, где может находиться нелегальный мигрант.
Заместитель председателя Госдумы РФ Ирина Яровая заявила, что нелегальная миграция таит в себе потенциальные угрозы безопасности, поскольку незаконно прибывшие в страну иностранцы «могут быть склонны к совершению преступлений». Контроль над миграцией, по словам Яровой, — это «первоочередная мера, направленная на защиту граждан Российской Федерации». Яровая уверена, что Россия «не должна волноваться о том, что выдворенные мигранты могут присоединиться к ИГИЛ или другим подобным движениям за пределами страны», поскольку приоритетом законодателей является задача «предотвратить проникновения на территорию РФ участников экстремистских и террористических группировок».
Депутат также сообщила, что, в рамках законотворческой работы Госдумы по ужесточению миграционного законодательства предложено обязательное тестирование детей мигрантов в школах на знание русского языка, а также расширение контроля за состоянием здоровья иностранцев, включая проверку на гепатит В и С.
По последним данным, на территории России находится около 739 тысяч человек, чей статус определяется, как «нелегальный», что составляет около 9 процентов от общего числа иностранных граждан. Среди мигрантов преобладают граждане Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Таджикистана и Армении.
Как сообщают центральноазиатские СМИ, находящиеся в России мигранты массово увольняются из служб такси, что подтверждают как сами приезжие, так и руководство таксомоторных компаний. Главная причина – ужесточение миграционной политики по всей России, ограничение въезда иностранцам, а также всевозможные запреты в сфере пассажироперевозок. Сообщается, что мигрантам запрещено работать водителями такси уже в девятнадцати регионах России. А с сентября, помимо страховки ОСАГО, таксистам нужно покупать еще страховку для пассажиров. По данным организации «Цифровой мир», выполнить эти условия сможет лишь четверть водителей.
А по прогнозам сервиса «Яндекс.такси», к концу года из-за запретов и ограничений дефицит таксистов в России составит порядка 130 тысяч человек. Вслед за чем ожидается значительный рост цен на пассажироперевозки.
«Дефицит таксистов растет среди прочего из-за ужесточения миграционной политики и регулирования в такси, - говорит Антон Петраков, директор по работе с государственными органами компании «Яндекс go». - Водители переходят в другие сферы с сопоставимыми доходами, где меньше требований и расходов».
Кроме такси, нехватка рабочей силы в России ощущается и в других сферах, где традиционно работали мигранты, например, в жилищно-коммунальном хозяйстве. Причина все та же - ужесточение миграционного законодательства.