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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

МИД Азербайджана о ложном миролюбии

14:12 1484

Заявления пресс-секретаря МИД Армении о миролюбивой позиции страны, продолжающей наращивать наступательное вооружение и сохраняющей территориальные претензии к Азербайджану в своей конституции и других правовых актах, являются манипуляцией, направленной на введение в заблуждение международного сообщества.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в ответ на высказывания пресс-секретаря МИД Армении, оправдывающие милитаризацию Армении якобы в ответ на предполагаемые угрозы со стороны Азербайджана.

Отмечается, что теперь пресс-секретарь МИД Армении ссылается на недавнее решение Конституционного суда Армении о признании регламента о работе комиссий по делимитации границы с Азербайджаном соответствующим основному закону страны как как на "подтверждение" того, что в их Конституции "отсутствуют территориальные претензии к соседям".

При проверке фактов по этому утверждению достаточно вспомнить, что армянская сторона еще в январе 2010 года, когда подробно обосновывалось решение Конституционного суда о соответствии конституции протоколов о нормализации отношений с Турцией, не отказалась от претензий на так называемую "Западную Армению".

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