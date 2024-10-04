ХАМАС долгие годы готовил «сюрприз» Израилю

ХАМАС долгие годы готовился к войне с Израилем, получая средства от Ирана и строя сотни километров тоннелей и подземные заводы, пишет The Washington Post.

По данным газеты, за несколько месяцев до нападения на Израиль нынешний лидер группировки Яхъя Синвар встречался с приезжими палестинскими бизнесменами и сделал «шокирующее заявление». «Будет сюрприз», - сказал он.

Несмотря на годы изоляции, ХАМАС сумел приобрести арсенал ракет, взрывчатки и стрелкового оружия, одновременно создавая финансовые и оборонительные сети, которые позволили группировке «продержаться в течение месяцев под решительным натиском одной из самых способных армий мира».