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ХАМАС долгие годы готовил «сюрприз» Израилю

14:20 1301

ХАМАС долгие годы готовился к войне с Израилем, получая средства от Ирана и строя сотни километров тоннелей и подземные заводы, пишет The Washington Post.

По данным газеты, за несколько месяцев до нападения на Израиль нынешний лидер группировки Яхъя Синвар встречался с приезжими палестинскими бизнесменами и сделал «шокирующее заявление». «Будет сюрприз», - сказал он.

Несмотря на годы изоляции, ХАМАС сумел приобрести арсенал ракет, взрывчатки и стрелкового оружия, одновременно создавая финансовые и оборонительные сети, которые позволили группировке «продержаться в течение месяцев под решительным натиском одной из самых способных армий мира».

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