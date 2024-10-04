Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
14:36 3521
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов распорядился вынести строгий выговор президенту ОАО «Азерэнержи» Балабабе Рзаеву за нарушение направлений использования газа в утвержденном топливно-энергетическом балансе на 2024 год и экспорт электроэнергии без надлежащего согласования.
Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Кабмина.
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