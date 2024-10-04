USD 1.7000
EUR 1.8748
RUB 0.0180
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
Новость дня
Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Али Асадов наказал Балабабу Рзаева

14:36 3521

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов распорядился вынести строгий выговор президенту ОАО «Азерэнержи» Балабабе Рзаеву за нарушение направлений использования газа в утвержденном топливно-энергетическом балансе на 2024 год и экспорт электроэнергии без надлежащего согласования.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Кабмина.

Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа
Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа наша аналитика
14:59 1758
Сдержанная позиция Турции к войне в Ливане. Но почему?
Сдержанная позиция Турции к войне в Ливане. Но почему? наша корреспонденция; все еще актуально
12:01 4112
Запад склоняется к «германской модели» для Украины
Запад склоняется к «германской модели» для Украины
15:45 999
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
14:36 3522
Израильская армия зачищает Бейрут
Израильская армия зачищает Бейрут видео; обновлено 02:17
02:17 17465
Израиль расширяет операцию в Ливане
Израиль расширяет операцию в Ливане видео; обновлено 16:17
16:17 5255
Нарышкин в Баку: скрытые враги и реальные угрозы
Нарышкин в Баку: скрытые враги и реальные угрозы наша аналитика
12:29 4379
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда слово публицисту; все еще актуально
4 октября 2024, 23:46 9264
Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой
Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой наш обзор
13:59 3560
Сбит российский истребитель
Сбит российский истребитель видео
13:48 4038
Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев
Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев
13:47 2989

ЭТО ВАЖНО

Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа
Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа наша аналитика
14:59 1758
Сдержанная позиция Турции к войне в Ливане. Но почему?
Сдержанная позиция Турции к войне в Ливане. Но почему? наша корреспонденция; все еще актуально
12:01 4112
Запад склоняется к «германской модели» для Украины
Запад склоняется к «германской модели» для Украины
15:45 999
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
Али Асадов наказал Балабабу Рзаева
14:36 3522
Израильская армия зачищает Бейрут
Израильская армия зачищает Бейрут видео; обновлено 02:17
02:17 17465
Израиль расширяет операцию в Ливане
Израиль расширяет операцию в Ливане видео; обновлено 16:17
16:17 5255
Нарышкин в Баку: скрытые враги и реальные угрозы
Нарышкин в Баку: скрытые враги и реальные угрозы наша аналитика
12:29 4379
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда
У Украины все было хорошо, у России - хуже некуда… Казалось, так будет всегда слово публицисту; все еще актуально
4 октября 2024, 23:46 9264
Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой
Гастарбайтеры из России массово возвращаются домой наш обзор
13:59 3560
Сбит российский истребитель
Сбит российский истребитель видео
13:48 4038
Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев
Спецоперация на судне: 4 тонны кокаина - на борту двое азербайджанцев
13:47 2989
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться