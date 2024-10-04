Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа

Власти Саудовской Аравии могут пойти на установление дипломатических отношений с Израилем в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Саудовской Аравии всегда не везло на американских президентов-демократов. От Клинтона до Байдена – никак не удавалось выстроить полноценный рабочий диалог, американские демократы всегда находили повод, чтобы выдвинуть Эр-Рияду какие-то, по мнению саудитов, непонятные претензии – то какие-то права человека нарушаются, то каких-то свобод в Королевстве им, заокеанским затейникам, не хватает.

Другое дело республиканцы, в том числе Дональд Трамп. А потому, как только в прессе США появилась информация о том, что «американцы арабского происхождения в ключевых колеблющихся штатах, скорее всего, выберут Трампа, а не Харрис в протестном голосовании против политики Байдена в Газе», оставалось только дождаться, когда на сцене появится главный специалист семьи Трампов по саудовскому вопросу Джаред Кушнер, обаяшка, красавчик, бизнесмен и просто зять Дональда нашего Трампа. А заодно и владелец фонда прямых инвестиций Affinity Partners, созданного им после ухода из Белого дома. В который саудиты, распоряжением МБС, инвестировали два миллиарда долларов, тем самым крепко привязав семью Трампа к своим интересам. И ожидания не обманули. Карту с саудовско-израильским соглашением штаб Трампа начал активно играть, в надежде получить дополнительные голоса и американских арабов, и американских евреев, которые ближневосточной политикой Байдена откровенно недовольны. Впрочем, Ближний Восток всегда был «черной дырой» для демократов США. Не понимают они специфику региона, и учиться на собственных же ошибках категорически не хотят, все идеологические подходы на этот трек американской дипломатии впихнуть стараются. Мухаммед бин Салман это прекрасно понимает. И вполне логично, что он решил сделать Дональду Трампу и своему другу, а одновременно партнеру по бизнесу Джареду Кушнеру, королевский подарок, не считая, естественно, инвестиций в кушнеровский фонд. Не только заявив, «что будет Трамп президентом – будет соглашение Саудии с израильтянами», но и позволив это его мнение сделать достоянием широкой американской общественности.