Саудиты меняют мир с Израилем на Трампа
Власти Саудовской Аравии могут пойти на установление дипломатических отношений с Израилем в случае победы на президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
Саудовской Аравии всегда не везло на американских президентов-демократов. От Клинтона до Байдена – никак не удавалось выстроить полноценный рабочий диалог, американские демократы всегда находили повод, чтобы выдвинуть Эр-Рияду какие-то, по мнению саудитов, непонятные претензии – то какие-то права человека нарушаются, то каких-то свобод в Королевстве им, заокеанским затейникам, не хватает.
Другое дело республиканцы, в том числе Дональд Трамп. А потому, как только в прессе США появилась информация о том, что «американцы арабского происхождения в ключевых колеблющихся штатах, скорее всего, выберут Трампа, а не Харрис в протестном голосовании против политики Байдена в Газе», оставалось только дождаться, когда на сцене появится главный специалист семьи Трампов по саудовскому вопросу Джаред Кушнер, обаяшка, красавчик, бизнесмен и просто зять Дональда нашего Трампа.
А заодно и владелец фонда прямых инвестиций Affinity Partners, созданного им после ухода из Белого дома. В который саудиты, распоряжением МБС, инвестировали два миллиарда долларов, тем самым крепко привязав семью Трампа к своим интересам.
И ожидания не обманули. Карту с саудовско-израильским соглашением штаб Трампа начал активно играть, в надежде получить дополнительные голоса и американских арабов, и американских евреев, которые ближневосточной политикой Байдена откровенно недовольны. Впрочем, Ближний Восток всегда был «черной дырой» для демократов США. Не понимают они специфику региона, и учиться на собственных же ошибках категорически не хотят, все идеологические подходы на этот трек американской дипломатии впихнуть стараются.
Мухаммед бин Салман это прекрасно понимает. И вполне логично, что он решил сделать Дональду Трампу и своему другу, а одновременно партнеру по бизнесу Джареду Кушнеру, королевский подарок, не считая, естественно, инвестиций в кушнеровский фонд. Не только заявив, «что будет Трамп президентом – будет соглашение Саудии с израильтянами», но и позволив это его мнение сделать достоянием широкой американской общественности.
И счет за это МБС выставляет Вашингтону, в случае победы Трампа, вполне щадящий – создание в обозримом будущем палестинского государства, что в нынешних условиях вполне реально, остается только жестко, под давлением, довести эту мысль до Биньямина, «железной башки», Нетаньяху. Что, замечу, для Трампа является достаточно сложной, но вполне выполнимой задачей.
Причем израильский премьер тоже является горячим сторонником мирного соглашения с саудитами. «Какое благословение принесет такой мир с Саудовской Аравией», - говорил он 27 сентября, выступая с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Еще бы ему не хотелось такого! Ведь нормализация израильско-саудовских отношений будет означать, что к «Соглашениям Авраама» присоединится Эр-Рияд, на минуточку – главный оппонент Ирана в регионе.
Конечно, кроме создания палестинского государства МБС попросит от штатов кое-что еще, в частности – помощь в реализации своей гражданской ядерной программы. Но это не создаст для американцев каких-то проблем, поскольку буквально на днях они, в пику саудитам, согласовали аналогичную программу с Эмиратами. Иными словами, ядерная энергетика уже шагает по Персидскому заливу, и это объективная реальность, которую не остановить, а потому легче возглавить, чтобы Пекин в очередной раз не опередил. И Трамп это сделает, что называется, под шелест ресниц.
Словом, козырная саудовская карта в американские выборы вброшена. Осталось ее сыграть. Но проблема для игроков, которые все это замутили, заключается в том, что за карточный стол совсем не против сесть и американские демократы из команды Камалы Харрис. Ближний Восток по-прежнему останется головной болью для демократов, если они придут к власти. А израильско-саудовское соглашение можно будет продать как «огромный успех» дипломатии новой демократической администрации.
Поэтому нет сомнений в том, что МБС сейчас попытаются перекупить, дав гарантии, что он получит от них все, что рассчитывает получить от Трампа. Вопрос для кронпринца заключаться будет лишь в том, насколько предоставленные демократами гарантии окажутся надежными, и не придется ли потом бегать за ними, в ожидании, когда они реализуют свои обещания. Но, в конце концов, у МБС есть мощный рычаг в этой ситуации: не дадут американцы – с радостью даст Пекин.