Запад склоняется к «германской модели» для Украины

Издание Financial Times со ссылкой на источники в дипломатических кругах утверждает, что западные страны в настоящий момент обсуждают с украинскими властями схему окончания войны по принципу «территории в обмен на НАТО».

«То есть, война заканчивается без возвращение Украине захваченных Россией территорий, но при этом неоккупированная часть Украины вступает в НАТО и на нее распространяются гарантии безопасности альянса. Но они не распространяются на захваченные РФ земли, которые, однако, юридически продолжают считаться украинской территорией.

Речь идет о «германской» модели, о которой ранее говорил экс-генсек НАТО Столтенберг, которий призвал закончить войну по линии фронта и принять в альянс только подконтрольную Киеву часть Украины. Также как во время холодной войны членом НАТО была только Западная Германия.

«Западные дипломаты и, все чаще, украинские чиновники приходят к мнению, что значимые гарантии безопасности могут стать основой для согласованного урегулирования, в котором Россия сохраняет де-факто, но не де-юре, контроль над всей или частью украинской территории, которую она в настоящее время занимает. Ни Киев, ни его сторонники не предлагают признать суверенитет России над пятой территории Украины.

То, что предвидится, - это негласное признание того, что эти земли должны быть восстановлены дипломатическими средствами в будущем. Даже это, по понятным причинам, является деликатным вопросом для украинцев, особенно когда представляется в качестве основы компромисса с Москвой.

«Уступить землю для получения членства в НАТО может быть «единственной игрой в городе», как сказал нам западный дипломат, но для украинцев это остается табу, по крайней мере, на публике.

Идея также набирает обороты в официальных кругах.

«Я не думаю, что полное восстановление контроля над всей территорией является обязательным условием», - сказал Петр Павел, президент Чехии и бывший генерал НАТО, газете Novinky a Právo.

«Если есть демаркация, даже административная граница, то мы можем рассматривать [это] как временное и принять Украину в состав НАО на территории, которую она будет контролировать в то время», - сказал Павел.

Как считает американский историк холодной войны Мэри Саротт, Украина должна определить обороняемую военную границу, согласиться постоянно не размещать войска или ядерное оружие на своей территории, если только она не угрожает нападением, и отказаться от применения силы за пределами этой границы, кроме как в целях самообороны (то есть, не пытаться военным путем вернуть захваченные РФ территории - Ред.)», - пишет издание.

При этом Financial Times признает, что данная идея («НАТО в обмен на территории») имеет трудности в реализации. Как из-за позиции России, которая категорически против членства Украины в альянсе, так и из-за отсутствия четкого понимания, готовы ли на это идти США и другие страны НАТО.

«Существует также большой вопрос о том, будут ли США, не говоря уже о своих европейских союзниках, готовы взять на себя обязательства, необходимые для защиты Украины внутри альянса. Администрация Байдена до сих пор отказывалась сдвинуть с места вопрос об ускоренном членстве Киева.

Будет ли президент Камала Харрис относиться к этому по-другому? Может ли Дональд Трамп представить себе западногерманскую модель как часть его предложенной «сделки» по прекращению войны? Может ли Зеленский продать это своему народу?», - задается вопросом Financial Times.