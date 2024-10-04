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Глава СГБ в Астане: разговоры о главном

Отдел информации
15:58 474

4 октября в столице Казахстана Астане прошло 55-е заседание Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – членов СНГ, в котором принял участие председатель Государственной службы безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев.

Сначала руководители делегаций были приняты президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым. Затем началось заседание Совета.

В ходе заседания были обсуждены внешние воздействия на безопасность стран СНГ, угрозы, с которыми сталкиваются государства-участники, а также повышение эффективности совместной борьбы с международным терроризмом и религиозным экстремизмом.

Указано, что современные вызовы, направленные на безопасность республик, расположенных на территории СНГ, ставят перед ними целью дестабилизацию региона, что сопровождается разведывательно-подрывной деятельностью некоторых внешних сил, заинтересованных в поддержании напряженной обстановки. Это требует от специальных служб стран Содружества постоянной бдительности, координации усилий и укрепления сотрудничества, а также регулярного обмена накопленным опытом и оперативной информацией.

Также было отмечено, что транснациональная организованная преступность, незаконный оборот наркотиков, киберпреступность и незаконная миграция, угрожающие обеспечению безопасности, проявляются с каждым днем все более явно, что обуславливает необходимость более решительных шагов со стороны спецслужб стран СНГ в борьбе с этими явлениями.

В ходе мероприятия прошли широкие обсуждения важных задач, стоящих перед органами безопасности в борьбе с негативными проявлениями, и мероприятий, которые необходимо реализовать в будущем.

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