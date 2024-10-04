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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Премьер Словакии поедет в Москву праздновать Победу

16:31 1544

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о готовности посетить Москву в следующем году на 80-летие дня Победы.

Ранее Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с Россией после войны: «Я сделаю для этого все, что в моих силах. ЕС нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация, конечно, тоже нуждается в ЕС.

И то, что это не имеет военного решения, подтверждается заявлениями многих политиков, которые уже говорят о компромиссах, о том, что Украина должна готовиться к какому-то компромиссу, который будет устраивать и одну, и другую сторону».

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