Премьер Словакии поедет в Москву праздновать Победу

Премьер Словакии Роберт Фицо заявил о готовности посетить Москву в следующем году на 80-летие дня Победы.

Ранее Фицо заявил, что хочет восстановить отношения с Россией после войны: «Я сделаю для этого все, что в моих силах. ЕС нуждается в Российской Федерации, Российская Федерация, конечно, тоже нуждается в ЕС.

И то, что это не имеет военного решения, подтверждается заявлениями многих политиков, которые уже говорят о компромиссах, о том, что Украина должна готовиться к какому-то компромиссу, который будет устраивать и одну, и другую сторону».