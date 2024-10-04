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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Лукашенко: «Не обижайте ни украинцев, ни россиян»

16:43 1360

Жители Беларуси хотят мира и ничего больше. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко во время выступления на фестивале-ярмарке «Дажынкі-2024».

«Вы не хуже, чем я, а многие лучше, чем я, чувствуете и понимаете, что лучше работать на родной мирной земле. Нам нужен мир. Нам больше ничего не надо. Все остальное мы сделаем, как всегда было, своими руками», - заявил Лукашенко.

Глава государства добавил, что белорусам «надо выстоять, чтобы страна вновь не стала полем битвы между могущественными странами».

«Живите дружно, мирно. Не обижайте ни украинцев, ни россиян, которые приезжают к нам с добром. Берегите этот мир. Межрелигиозный, межнациональный. Он нам дорого достался. Земли для всех хватит», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил о том, что его страна поможет Украине в восстановлении после окончания войны с Россией.

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