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Азербайджан завоевал три медали на чемпионате мира в Душанбе

Отдел спорта
17:11 817

В столице Таджикистана Душанбе завершились индивидуальные соревнования молодежного чемпионата мира по дзюдо.

Сборная Азербайджана завоевала серебро и две бронзы. Сегодня в весовой категории свыше 100 кг Кенан Насибов добрался до финала. Он победил соперников из Грузии, Турции, Румынии и вышел в полуфинал. В 1/2 финала Кенан одолел россиянина Арсена Кадзаева, а в финале уступил другому российскому дзюдоисту Денису Батчаеву и стал серебряным призером.

Бронзовые награды завоевали Сулейман Шукюров (81 кг) и Аждар Багиров (100 кг).

Завтра в Душанбе пройдут командные соревнования. Сборная Азербайджана начнет турнир матчем против Таджикистана.

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