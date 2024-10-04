Сотрудников российской авиакомпании обязали стучать на коллег

Авиакомпания «Россия» разработала для своих сотрудников новый кодекс культуры безопасности полетов, работников обяжут рассказывать о лицах с антивоенной позицией и тех, кто фотографирует объекты на территории аэропортов.

Как пишут российские СМИ со ссылкой на документ, если человек начинает интересоваться работой аэропорта или делает фотографии местности, сотрудник авиакомпании должен узнать личные данные этого лица, запомнить его внешность, а после передать эту информацию руководству.

Кроме того, руководству компании необходимо докладывать, если кто-то в его окружении в рабочее время высказывает «недостоверную информацию о проведении СВО, распространяет идеологию экстремизма и/или сепаратизма».

В случае, если сотрудник сам заметит беспилотник, то он обязан зафиксировать время обнаружения, его тип, определить направление полета и сделать несколько фотографий объекта. Вся эта информация также передается руководству.