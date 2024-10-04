Башар Асад назвал «уроком» обстрел Израиля

Иран своим ракетным ударом «преподал урок» Израилю, сказал президент Сирии Башар Асад на встрече в Дамаске с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.

Пресс-канцелярия сирийского президента заявляет, что иранский удар «стал ответом на неоднократные нарушения со стороны Израиля и совершенные им нападения». Асад и Аракчи, как сообщается, обсудили «способы остановить израильскую агрессию против братского Ливана».

Сам Аракчи сказал журналистам, что прибыл в Дамаск для дальнейших консультаций. На повестке дня - прекращение огня в Ливане, и в секторе Газа.