Рекордный призовой фонд в чемпионате Азербайджана по шахматам

Федерация шахмат Азербайджана утвердила календарь на 2025-й год. С целью создания высокой конкуренции в чемпионате страны и обеспечения участия в нем членов национальной команды и кандидатов был принят новый регламент. В обсуждении при его составлении участвовали и ведущие шахматисты страны.

Чемпионат Азербайджана среди мужчин и женщин пройдет с 31 января по 15 февраля. В мужских соревнованиях примут участие шахматисты национальной сборной, полуфиналисты последнего чемпионата Азербайджана, 14 самых рейтинговых шахматистов страны и 5 лучших шахматистов Первой лиги.

В женских соревнованиях выступят игроки сборной, действующая чемпионка страны, 8 азербайджанских шахматисток, имеющих лучший рейтинг, и 2 участницы с наилучшими результатами в Первой лиге.

Чемпионат Азербайджана пройдет по олимпийской системе в пять раундов. Каждый матч будет состоять из двух классических партий, а в случае ничьей - также из тай-брейка.

Федерация шахмат Азербайджана установила рекордный для чемпионатов страны призовой фонд. В мужском чемпионате будут разыгрываться 60 тысяч манатов, в женском - 30 тысяч. Кроме того, шахматисты, выигравшие матч по итогам классический партий, будут получать дополнительный денежный бонус.

Победа в чемпионате Азербайджана дает право выступать за сборную.