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Задержан российский военный блогер

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18:16 1715

В России задержали известного российского Z-блогера «Тринадцатого». Сообщается, что это произошло в Ставропрольском крае России, где проживает его семья.

При задержании блогер (настоящее имя Егор Гузенко) оказывал сопротивление и оскорблял сотрудников полиции, угрожал им.

Гузенко был в федеральном розыске с 2022 года, когда сбежал на войну в Украину из-под домашнего ареста. Причина ареста - уличная драка в Петербурге, а затем дебош в полиции.

«Тринадцатый» воевал на Донбассе в 2014-2015 годах. В этом году ходили слухи о его гибели, но они не подтвердились.

Гузенко активно поддерживал мятеж Евгения Пригожина, критиковал командование российской армии, а иногда и президента России Владимира Путина (за то, что не использует против Украины ядерное оружие), критиковал ситуацию в армии и в России в целом.

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