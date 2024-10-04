Задержан российский военный блогер

В России задержали известного российского Z-блогера «Тринадцатого». Сообщается, что это произошло в Ставропрольском крае России, где проживает его семья.

При задержании блогер (настоящее имя Егор Гузенко) оказывал сопротивление и оскорблял сотрудников полиции, угрожал им.

Гузенко был в федеральном розыске с 2022 года, когда сбежал на войну в Украину из-под домашнего ареста. Причина ареста - уличная драка в Петербурге, а затем дебош в полиции.

«Тринадцатый» воевал на Донбассе в 2014-2015 годах. В этом году ходили слухи о его гибели, но они не подтвердились.

Гузенко активно поддерживал мятеж Евгения Пригожина, критиковал командование российской армии, а иногда и президента России Владимира Путина (за то, что не использует против Украины ядерное оружие), критиковал ситуацию в армии и в России в целом.