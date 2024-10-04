Союзники начинают новый этап давления на Украину, чтобы договориться об окончании войны, пишет испанская газета El Pais.

«Наименьшая поддержка (президента Украины Владимира) Зеленского во время его поездки в Соединенные Штаты подтверждает изменение тона между его партнерами в пользу переговоров с Россией», - говорится в статье.

Издание напоминает, что Запад не согласовал Зеленскому план победы и не дал разрешения бить своим оружием по России, а Трамп «унизил» украинского президента в США.

Украинские наблюдатели отмечают изменение настроений среди союзников Украины, среди которых все чаще говорят о «прагматичном выходе из войны».