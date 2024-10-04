Союзники усиливают давление на Зеленского
Союзники начинают новый этап давления на Украину, чтобы договориться об окончании войны, пишет испанская газета El Pais.
«Наименьшая поддержка (президента Украины Владимира) Зеленского во время его поездки в Соединенные Штаты подтверждает изменение тона между его партнерами в пользу переговоров с Россией», - говорится в статье.
Издание напоминает, что Запад не согласовал Зеленскому план победы и не дал разрешения бить своим оружием по России, а Трамп «унизил» украинского президента в США.
Украинские наблюдатели отмечают изменение настроений среди союзников Украины, среди которых все чаще говорят о «прагматичном выходе из войны».