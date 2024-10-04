Макрон призвал не приносить Ливан в жертву

Прекращение поставок оружия Израилю для боевых действий в секторе Газа является приоритетом на пути к политическому урегулированию конфликта. Об этом заявил президент Франции Макрон в эфире радио France Inter.

Он отметил, что «положительных сдвигов» в урегулировании конфликта нет и выразил недовольство тем, что Израиль «не слышит» позицию Франции.

Макрон также упомянул о наземной операции израильской армии в Ливане, отметив недопустимым «принесение в жертву ливанского народа». Он отметил, что «Ливан не должен стать новой Газой» и призвал прекратить военные действия.