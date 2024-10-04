Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет!

В своем первом публичном выступлении после ракетного удара Ирана по Израилю аятолла Али Хаменеи заявил, что ось сопротивления Ирана остается непоколебимой, но дал понять, что масштабной войны с Израилем не будет.

Признаться, выступление Али Хаменеи на пятничной молитве 4 октября ожидалось мною с некоторой тревогой. Умом-то понимаешь, что масштабная война против Израиля совсем не в интересах Ирана, он ее попросту не потянет, объективно все против этого – но мало ли что. По нынешним временам всего что угодно можно ожидать.

Тем более от Ирана, где, во-первых, «ястребы» из КСИР ведут ожесточенную внутриэлитную войну «за место под солнцем», и краткосрочная военная напряженность им совсем не помешала бы. А во-вторых, Али Хаменеи некоторое время находился в «безопасном месте», иначе говоря – в изоляции от тех, кто мог бы донести до него отличные от «ястребов» КСИР взгляды.

Но верховный лидер Ирана в очередной раз подтвердил свой высочайший класс политика и государственного деятеля, выбрав в непростой ситуации единственно правильное решение, наиболее полно отвечающее интересам Ирана и позиции, которую он занимает на международной арене.

Конечно, он сказал то, что просто обязан был сказать, чтобы удовлетворить «ястребов» и тех, кто в Иране и за его пределами их поддерживает: «Сопротивление в регионе не отступит перед этими мученическими смертями [лидеров ХАМАС и «Хезболлы»] и победит». Добавив, что та же «Хезболла» оказывает жизненно важную услугу всему региону и всему исламскому миру», противостоя израильтянам, американцам и их союзникам в регионе.

Но его слова были лишь ритуалом, который иранский лидер просто обязан был выполнить, поскольку такова традиция. Главное же в его речи заключалось в другом. В словах о том, что Иран не будет «медлить или действовать поспешно, чтобы выполнить свой долг [в деле Сопротивления]». И в том, что в свой речи он ни разу не высказал угроз в адрес Израиля и США, ограничившись упоминанием неких абстрактных «враждебных сил».

Он не сказал, да и не мог сказать, что Иран разоружается и прекращает поддержку своих прокси. Но он ясно дал понять, что прямых атак на Израиль и военные базы США не будет, что в задачах, которые Тегеран будет ставить перед своими прокси, сохранятся те самые красные линии, которые иранцы до этого всячески старались соблюдать.