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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Высочайший класс политики Хаменеи: войны не будет!

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Икрам Нур, автор haqqin.az
18:48 2049

В своем первом публичном выступлении после ракетного удара Ирана по Израилю аятолла Али Хаменеи заявил, что ось сопротивления Ирана остается непоколебимой, но дал понять, что масштабной войны с Израилем не будет.

Хаменеи вновь подтвердил свой высочайший класс

Признаться, выступление Али Хаменеи на пятничной молитве 4 октября ожидалось мною с некоторой тревогой. Умом-то понимаешь, что масштабная война против Израиля совсем не в интересах Ирана, он ее попросту не потянет, объективно все против этого – но мало ли что. По нынешним временам всего что угодно можно ожидать.

Тем более от Ирана, где, во-первых, «ястребы» из КСИР ведут ожесточенную внутриэлитную войну «за место под солнцем», и краткосрочная военная напряженность им совсем не помешала бы. А во-вторых, Али Хаменеи некоторое время находился в «безопасном месте», иначе говоря – в изоляции от тех, кто мог бы донести до него отличные от «ястребов» КСИР взгляды.

Но верховный лидер Ирана в очередной раз подтвердил свой высочайший класс политика и государственного деятеля, выбрав в непростой ситуации единственно правильное решение, наиболее полно отвечающее интересам Ирана и позиции, которую он занимает на международной арене.

Конечно, он сказал то, что просто обязан был сказать, чтобы удовлетворить «ястребов» и тех, кто в Иране и за его пределами их поддерживает: «Сопротивление в регионе не отступит перед этими мученическими смертями [лидеров ХАМАС и «Хезболлы»] и победит». Добавив, что та же «Хезболла» оказывает жизненно важную услугу всему региону и всему исламскому миру», противостоя израильтянам, американцам и их союзникам в регионе.

Но его слова были лишь ритуалом, который иранский лидер просто обязан был выполнить, поскольку такова традиция. Главное же в его речи заключалось в другом. В словах о том, что Иран не будет «медлить или действовать поспешно, чтобы выполнить свой долг [в деле Сопротивления]». И в том, что в свой речи он ни разу не высказал угроз в адрес Израиля и США, ограничившись упоминанием неких абстрактных «враждебных сил».

Он не сказал, да и не мог сказать, что Иран разоружается и прекращает поддержку своих прокси. Но он ясно дал понять, что прямых атак на Израиль и военные базы США не будет, что в задачах, которые Тегеран будет ставить перед своими прокси, сохранятся те самые красные линии, которые иранцы до этого всячески старались соблюдать.

Несмотря на агрессивную браваду, Тегеран четко знает, где проходят красные линии

Иран будет по-прежнему использовать стратегию непрямых действий, пуская вперед своих прокси. По-иному он не может. Но это, по большому-то счету, – зло знакомое и привычное, которому американцы и израильтяне давно нашли противоядие. Порой – весьма жесткое и действенное, как показали в последние два дня атаки израильских ВВС в Сирии. Впрочем, это тема отдельного разговора.

Но это все же – не обмен ударами баллистических ракет, и уже под этим углом ситуацию в регионе следует рассматривать как благоприятную. Кроме того, подчеркнутое миролюбие Ирана, о котором дал понять в своей речи Хаменеи, – это еще и приглашение к танцу Запада. Поскольку в Тегеране ожидают, что его решение о деэскалации будет правильно им воспринято. И диалог возобновится, тем более, что каналы, по которым он идет, – все действующие.

Единственная проблема в том, что у нынешнего курса Али Хаменеи – не повышать градус эскалации в отношениях с Израилем и США выше разумного предела – достаточное количество противников как в самом Иране, так и за рубежом. ХАМАС, новое руководство «Хезболлы», иракские и йеменские боевики, тот же Кремль, а отчасти – и некоторые израильские и американские элиты – всем им Иран, ведущий диалог с коллективным Западом и снижающий градус эскалации, попросту не нужен.

Как не нужен и иранский лидер, придерживающийся такого курса. Поэтому вряд ли стоит удивляться тому, что в ближайшее время начнутся провокации против этого курса Тегерана, направленные на то, чтобы вновь обострить ситуацию. Хотя бы потому, что «иранская угроза» - весьма прибыльная в финансовом отношении вещь для тех, кто о ней постоянно говорит.

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