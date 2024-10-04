Украина отступает, стараясь уничтожить побольше россиян

В условиях значительного численного превосходства противника Украина вынуждена прибегать к тактике медленного отступления с ожесточенными боями, пытаясь истощить российские войска. Об этом пишет The New York Times, анализируя ход войны в течение последнего года.

Издание отмечает, что за последние месяцы Украина потеряла контроль над рядом довольно значительных городов - каждый после ожесточенных боев, которые иногда длились месяцами. Первой в этом списке была Марьинка в декабре-январе, затем Авдеевка, на днях ВСУ вышли из Угледара.

Хотя для внешних наблюдателей медленное отступление Украины может казаться окончательным поворотом к военному поражению, украинские командиры и военные эксперты отрицают это. По их словам, сейчас на фронте идет борьба, целью которой является не территориальные достижения, а истощение российской армии с целью сломать его способность к продолжению борьбы.

Уступая России по всем видам военных ресурсов и вооружений, Украина вынуждена «обменивать территорию на российские потери», говорит аналитик правительственного Института стратегических исследований Украины Николай Белесков. Идея заключается в том, чтобы отступить из города, на который нацелился агрессор, после того, как россияне понесут максимальные потери в попытке его захватить.

«Эта война не будет решаться тем, кто контролирует Угледар или другие тактические прифронтовые города. Речь идет о том, сколько войск россияне потратили, пытаясь захватить Угледар, по сравнению с потерями, которые понесли украинцы, пытаясь его удержать», - сказал военный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади.