Иран обещает Израилю, что будет жестко
Власти Ирана «прибегнут к более жестким мерам в случае нападений со стороны Израиля», заявил в субботу глава иранского МИД Аббас Аракчи.
«Наш ответ на любую израильскую агрессию будет сильнее, чем в прошлом, масштабнее», - сказал министр.
Аракчи, посетивший на этой неделе Ливан и Сирию, предупредил, что «Тегеран продолжит поддерживать силы, противостоящие Израилю на Ближнем Востоке». «Мой визит в Дамаск и Бейрут - это сигнал о том, что Иран при любых обстоятельствах продолжит помогать силам сопротивления», - сказал иранский министр.