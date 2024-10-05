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Фетхуллах Гюлен превратился в овощ

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В последние недели в турецком сегменте соцсетей публикуются кадры с участием лидера террористической организации FETÖ Фетхуллаха Гюлена. По ним видно, что некогда могущественный террорист практически утратил дееспособность.

Как сообщает газета Sabah, ухудшение состояния Гюлена серьезно беспокоит членов FETÖ. Сообщается, что лидер организации страдает от тяжелой деменции, не может самостоятельно передвигаться и не узнает никого. По данным издания, Гюлена якобы накачивают наркотиками, чтобы «оживить», снимают на видео и монтируют кадры, чтобы скрыть эффект наркотического опьянения.  

В июне этого года в турецком сегменте соцсетей начали тиражироваться слухи о смерти Гюлена.

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