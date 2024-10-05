Госдеп: «Ось Россия-Иран нежелательна для Азербайджана и Армении»
20:13 2470
Заместитель госсекретаря США Энтони Блинкена Джеймс О'Брайен заявил, что для стран Южного Кавказа нежелательна архитектура безопасности, созданная Россией и Ираном.
«Будущее, которое строится вокруг оси России и Ирана как основных участников безопасности региона (Южного Кавказа), нестабильно и нежелательно, в том числе для правительств Армении и Азербайджана», - сказал О'Брайен.
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