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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас
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Ильхам Алиев заявил, что США угрожают и обвиняют нас

Азербайджанские депутаты предложили разорвать все связи с США

20:30 3757

Группа депутатов Милли Меджлиса направила письмо главе МИД страны Джейхуну Байрамову.

В письме они «констатируют двойные стандарты, применяемые Вашингтоном в отношении Баку и попытки давления, которые предпринимают Соединенные Штаты».

В этой связи депутаты просят министра Байрамова «пересмотреть отношения с США», в частности выйти из действующих соглашений о сотрудничестве в области обороны, а также прекратить работу USAID и проекты этой организации в республике.

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